'Aandacht voor fiets is beperkt bij Zeeuwse partijen'

De ChristenUnie is wat betreft de Fietsersbond de 'beste fietspartij van Zeeland'. Dat blijkt uit een inventarisatie van de bond op basis van verkiezingsprogramma's. ChristenUnie wordt op enige afstand gevolgd door de SGP en de Partij voor de Dieren. Volgens de bond is de aandacht voor de fiets is in Zeeland beperkt in vergelijking met andere provincies.