Burgemeester zoekt nieuwe maatregelen na ongeluk strand bij Renesse

Rabelink geeft aan dat er op en rond het strand volop gewaarschuwd wordt voor de gevaren van het opkomend tij. "Er staan borden die in allerlei talen waarschuwingen geven. Daar staan ook pictogrammen op zodat mensen zien dat het een risico is om zich op te plaat te begeven. Daarnaast zorgen recreatiebedrijven voor voorlichting met folders. Mensen gaan wandelen en nemen een bepaald risico. De natuur is wat dat betreft zeer grillig daar."

Nieuwe maatregelen

Na het ongeluk van gisteren wil Rabelink toch kijken of er nog andere maatregelen te bedenken zijn. "Ik denk dat je altijd moet zoeken naar nieuwe mogelijkheden. We gaan alles nog eens op een rijtje zetten. Wat kunnen we nog meer aan preventiemaatregelen nemen?" Hij zegt dat er eerder een afzetting bij de zandplaat is geplaatst. "Die was binnen de kortste keren verdwenen door de grilligheid van het zand. Dan heb je weer een probleem."

Burgemeester over ongeluk Renesse

Helder gewaarschuwd

Volgens de burgemeester waren de hulpverleners gistermiddag snel ter plaatse. De 23-jarige vrouw uit Renesse werd eerst aan de kant gebracht samen met de jongen het het meisje. Hun moeder werd nog vermist, maar na een zoekactie vanuit de helikopter kon ze gelokaliseerd worden en uit het water worden gehaald.

Dergelijke ongelukken zouden mogelijk voorkomen kunnen worden door continu het strand te bewaken. Die oplossing acht de burgemeester onhaalbaar. "Je kunt niet zomaar iedereen mensen laten redden. Je moet bevoegdheden hebben en materiaal waar je mee om moet gaan."

Lees ook: