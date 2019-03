Waarom D66 dertien gemeenten te veel vindt

Gemeentelijke herindeling is een heikel onderwerp, zeker aan de vooravond van verkiezingen. Mensen zijn gehecht aan de gemeente waar zij wonen en emoties strijden om voorrang. Een aantal politieke partijen (SGP, FvD, VVD) haast zich dan ook om de kiezer duidelijk te maken dat zij tegen gedwongen gemeentelijke herindelingen zijn. In de wandelgangen van het Abdijcomplex wordt zelfs gekscherend gesproken over het nieuwe H-woord. Vroeger bleef je als politicus af van de hypotheekrenteaftrek, nu van de herindeling.

Geen blauwdruk

Maar Ton Veraart, de lijsttrekker van D66 heeft daar geen last van. Zijn partij staat tenslotte al sinds haar oprichting voor bestuurlijke vernieuwing. Al heeft hij geen blauwdruk van bestuurlijk Zeeland over vijf jaar. Zijn er dan nog dertien gemeentes? "Het gaat er niet om hoeveel gemeenten we willen, maar hoeveel we er nodig hebben", zegt Veraart. "Ik denk dat één gemeente Walcheren heel duidelijk is. Walcheren is een geografisch samenhangend gebied, een voormalig eiland. Walcheren is één woningmarkt, één arbeidsmarkt en één markt voor onderwijs. Alle voorzieningen zijn al op Walcherse schaal."

Lijsttrekker Ton Veraart van D66 over de Provinciale Statenverkiezingen (foto: Omroep Zeeland)

Het feit dat de samenwerking tussen de Walcherse gemeentes niet altijd van een leien dakje gaat, overtuigt Veraart des te meer. "Samenwerken vinden ze best moeilijk. Ik denk dat samenvoeging een heel stuk beter zou werken voor de burgers."

Gemeente Zeeuws-Vlaanderen en gemeente Bevelanden

In Zeeuw-Vlaanderen ziet de lijsttrekker ook genoeg reden tot samenvoeging. "Zeeuws-Vlaanderen is een herkenbaar gebied. Groot genoeg om veel taken als een moderne gemeente uit te voeren." Eén gemeente Bevelanden is volgens Veraart ook niet onlogisch, maar hij twijfelt nog of Schouwen-Duiveland en Tholen samen kunnen gaan.

Hoe Zeeland er na een gemeentelijke herindeling uit zou kunnen zien (foto: Omroep Zeeland)

Tegenstanders van gemeentelijke fusies voeren vaak als argument aan dat de afstand tussen bevolking en gemeenteraad te groot wordt. In een kleine gemeente voelt de burger zich immers vertegenwoordigd door het raadslid dat hij persoonlijk kent, maar in een grote gemeente veel minder. Maar volgens Veraart kan de praktijk in een kleine gemeente ook leiden tot een soort schijndemocratie. Zeker als die gemeente de bestuurskracht mist om zelfstandig haar taken goed uit te voeren.

Democratisch tekort

"Gemeenten hebben er in de decentralisatie (overheveling van rijkstaken naar gemeentes in 2015 - red.) veel taken bij gekregen. Veel van onze Zeeuwse gemeenten zijn daar te klein voor," zegt de D66-lijsttrekker. "Daardoor moeten ze samenwerken met buurgemeenten. Die samenwerking is niet het probleem, maar de democratische legitimatie - dus waar gaat de gemeenteraad over - wordt een moeilijk punt."

Eén gemeente Zeeland?

Hoewel Veraarts plannen voor veel Zeeuwen nog een stap te ver zullen gaan, kent ook de D66-lijsttrekker zijn grenzen. Onder politici wordt wel eens hardop nagedacht over één gemeente Zeeland. Pas dan kun je echt een vuist maken, bijvoorbeeld naar Den Haag, is de redenering.

Maar voor Veraart is het geen reële optie: "Ik ben er geen voorstander van. De samenhang in Zeeland is te klein. Ik zie niet wat mensen die in Nieuw-Namen of Retranchement wonen gemeenschappelijk hebben met mensen in Sint Philipsland of Renesse. Zelfs Middelburg is voor hen heel ver weg. Dus één gemeente Zeeland is niet logisch en ook niet nodig."