Belle and The Beats gaat op de Oosterse toer

Later dit jaar verschijnt de gelijknamige EP. Ook die staat in het teken van het thema van Qetesh. Isabel: "Ik ben altijd al gefascineerd geweest door Egyptische mythologieën, ik vind het heel mysterieus, maar aan de andere kant ook heel puur en vrij voor interpretatie. Seksualiteit vind ik sowieso een mooi thema. Vrouwelijke seksualiteit wordt vaak gezien als een zwakte, maar de kracht die ertegenover staat vind ik super bijzonder."

Op de komende EP staat een samenwerking met rapper Reazun van Kyteman's Hip Hop Orkest. Ook bevat de plaat een cover van Leonard Cohen's You Want It Darker.

Over Belle and The Beats

Belle and The Beats debuteerde in 2018 met hun debuut EP Lose Your Feathers. De single Soldier of the Night was te horen in de SBS6 serie De Spa. Kort daarop volgde de single Deeper. Belle and The Beats besteedt veel zorg aan zijn visuele reputatie. De videoclip van Deeper ging in première op het Amerikaanse Get Some Magazine in Los Angeles en kende een hoofdrol voor queer koppel Sterresoet van Schooten en Gale Rama. De danseres is de videoclip van Qetesh is Leyla de Muynck.

Remco van Schellen liet zich vanochtend meevoeren op de beats van Qetesh, de nieuwe single van Belle and The Beats