John is supertrots op zijn Feyenoordmuseum

Op z'n schouders

John is van jongs af aan al fan van Feyenoord. Hij kan zich nog heel erg goed de eerste keer herinneren dat hij met z'n vader naar de Coolsingel ging. "Feyenoord had de Europacup 1 gewonnen door in de finale te winnen van Celtic en werd gehuldigd. Nou, ik weet niet hoeveel mensen er waren, maar volgens mij meer dan honderdduizend. Ik weet nog dat ik bij m'n vader op z'n schouders zat en Willem van Hanegem zag met een hoedje op. Mijn grote idool. Sindsdien is Feyenoord mijn grote liefde. Ik sta ermee op en ga ermee naar bed."

Op een gegeven moment is John gestart met het verzamelen van alle toegangskaartjes. "Ik heb 37 jaar lang al m'n kaartjes bewaard. Niet alleen van Feyenoord, maar ook van het Nederlands Elftal of Excelsior. De meeste zitten in mappen, maar ik heb er ook een aantal in een lijst gedaan. Dan lijkt het op een echt schilderij." Daarnaast ging hij ook andere spullen van Feyenoord verzamelen, zoals mokken, vaantjes, sjaals, vlaggen, boeken, voetballen, shirts, foto's, etc.

Collectie

De collectie was zo groot, dat John het niet meer kwijt kon op zijn kamer. Het merendeel van zijn verzameling was opgeslagen in dozen. Tragel heeft daarom een ruimte beschikbaar gesteld, waar John het merendeel van zijn collectie een plekje kon geven. Hij heeft het museum zelf helemaal ingericht. En er staat zelfs een bankstel, zodat hij zelf ook kan genieten van zijn collectie. "Ik vind het heerlijk om tussen al m'n spulletjes te zitten. Dan kijk ik een beetje om me heen, luister muziek of lees een boek over Feyenoord."

Tatoeage

John draagt ook regelmatig Feyenoordkleding en heeft hij z'n club laten vereeuwigen op zijn lichaam. Hij heeft een aantal tatoeages, waaronder de Kuip, gecombineerd met het logo van Feyenoord en een aantal vlammen. "Deze tattoo zegt eigenlijk alles. Want ik sta in vuur en vlam, voor die club uit Rotterdam."

De Kuip

Vanwege z'n gezondheid kan John niet meer elke week naar de Kuip. "Ik zie slecht en kan dus niet meer alleen naar Rotterdam. Daarnaast speelt het geld ook een belangrijke rol. Ik volg Feyenoord via de televisie en zo nu en dan ga ik met een begeleider nog naar een wedstrijd. Ik ben toevallig een paar weken geleden nog naar Feyenoord - Ajax geweest.

Zeeland heeft een Feyenoordmuseum (foto: Omroep Zeeland)

Shirtjes

De ruimte waar het museum is gevestigd is eigenlijk nu al te klein voor alle objecten die John in de loop der jaren heeft verzameld. Toch denkt hij nog niet aan stoppen. "Ik blijf voorlopig lekker verzamelen hoor. Kijk, mokken heb ik denk ik wel genoeg, maar shirtjes blijf ik gewoon sparen."

Feyenoordmuseum Zeeland

Publiek

Het Feyenoordmuseum van John is ook toegankelijk voor het publiek. "Iedereen is van harte welkom om te komen kijken naar m'n verzameling. Ze moeten wel even bellen of een mailtje sturen naar Tragel, want dan weten ze hier dat er iemand komt en kunnen ze daar rekening mee houden. Enneh, het kost helemaal niks."