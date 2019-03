De Verklikkerplaat in Renesse ziet er onschuldig uit, maar je kunt er binnen een kwartier verdrinken

De Verklikkerplaat bij Renesse die bij vloed helemaal onder water komt te staan (foto: Google Maps)

De Verklikkerplaat is in de loop der jaren richting de kust verschoven en lijkt nu vast te zitten aan het strand. Bij eb kun je via een geul makkelijk naar de plaat wandelen. Maar diezelfde geul loopt bij vloed razendsnel en met grote kracht onder water. Door die sterke stroming is het bijna onmogelijk om terug te lopen of te zwemmen. En binnen tien minuten tot een kwartier staat de hele zandplaat onder water en ben je een heel eind van het strand verwijderd.

Levensgevaarlijk

In 2016 plaatste de gemeente waarschuwingsborden op het strand. Daarop staat dat het een levensgevaarlijk strand is, in het Nederlands en het Duits. Daarbij staat een plaatje van een persoon met uitgestoken armen in de golven. De reddingsbrigade maakte ook een video om te laten zien hoe snel het gebied onder water komt te staan.

In de zomermaanden wordt de plek bewaakt door de reddingsbrigade. Zo'n drie uur voor het hoogwater wordt, waarschuwen zij standaard mensen in de buurt van de Verklikkerplaat.

Hulp uit Ouddorp

Buiten het seizoen zijn de strandwachten er niet. Daarom was het gistermiddag wachten op hulp van de reddingsboot van de KNRM uit Ouddorp. Na de alarmering duurde het zo'n tien minuten voor de bemanning bij de reddingsboot was en nog een kleine tien minuten voor ze ter plaatse in Renesse waren. In die twintig minuten tijd waren de wandelaars al te water geraakt.

Het ging om een 45-jarige Belgische vrouw, haar twee kinderen en een 23-jarige jarige vrouw uit Duitsland met haar drie honden. Over de Duitse vrouw zei de politie eerder dat het een vrouw uit Renesse betrof, maar dit bleek niet te kloppen.

Toen de KNRM ter plaatse kwam werden de twee kinderen en de Duitse vrouw snel gevonden en gered, maar het duurde nog eens tien minuten voor ook de 45-jarige Belgische uit het water gehaald kon worden. Zij overleed later. Ook één van de drie honden die vast kwamen te zitten op de plek heeft het niet overleefd.

