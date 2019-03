Zo belangrijk zijn de goals van Kyle Doesburg voor Hoek

Doesburg keerde vorig jaar zomer terug bij Hoek nadat hij één seizoen bij ASWH speelde in de Derde Divisie. Dit seizoen is Doesburg de belangrijkste aanvaller in de Zeeuwse-Vlaamse ploeg.

Onder trainer Dennis de Nooijer was Doesburg in de eerste competitiehelft al onomstreden. Ook bij Hugo Vandenheede kan Doesburg rekenen op een basisplaats. Waarom? Omdat hij scoort en zijn doelpunten belangrijk zijn.

Enkele feitjes over de doelpunten van Doesburg - Doesburg heeft in 24 officiële wedstrijden achttien doelpunten gemaakt: een moyenne van 0,75 goals per wedstrijd. - Doesburg is goed voor één derde van de totale doelpuntenproductie van Hoek: hij scoorde achttien van de 57 goals (0,32). - Als Doesburg scoort, verliest Hoek niet (slechts één gelijkspel tegen ASWH) - In vijf wedstrijden waren doelpunten van Doesburg beslissend voor winst: DOVO (uit, 0-1), ASWH (thuis, 2-1), De Dijk (thuis, 4-2), ONS Sneek (thuis, 2-1), SJC (uit, 1-2). - Doesburg scoorde twee van zijn achttien goals vanaf de strafschopstip: thuis en uit tegen ONS Sneek. - Doesburg speelde dit seizoen 24 wedstrijden voor Hoek (competitie en beker). In dertien duels scoorde hij. - In de laatste vier duels was Doesburg trefzeker.

Levensgevaarlijk

'Kyle past als diepe spits uitstekend in het systeem dat wij spelen", begint trainer Hugo Vandenheede zijn analyse over Doesburg. "Hij heeft lengte en body. Hij is levensgevaarlijk bij voorzetten vanaf de flanken, maar ook in combinatie met Rik Impens."

"Kijk, je hoeft van Kyle geen vlotte combinaties te verwachten, maar hij is van grote waarde voor onze ploeg", zegt Vandenheede.

Kyle Doesburg in actie in het uitduel tegen SteDoCo (foto: Orange Pictures)

Hoek speelt nog volop mee voor promotie naar de Tweede Divisie. De ploeg kan nog kampioen worden en is door het winnende van de tweede periodetitel al zeker van deelname aan de nacompetitie.

SteDoCo

Doesburg vertrekt na dit seizoen bij Hoek. Hij gaat voetballen voor SteDoCo uit Hoornaar. Daardoor zou het kunnen dat Hoek promoveert, maar Doesburg zelf in de Derde Divisie speelt.

"Misschien heb ik het besluit om te vertrekken wat te vroeg genomen", zo vertelde Doesburg maandag in het TV-programma De Derde Helft. "Maar ik ben een man van mijn woord, dus ik ga vertrekken bij Hoek."