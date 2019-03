Intertoys in Sluis en Oostburg gaan dicht

Winkel en webshop Intertoys blijven voorlopig open (foto: Omroep Zeeland)

Intertoys publiceerde zojuist op haar website een lijst met de 91 filialen die de deuren per half mei moeten sluiten. Volgens de woordvoerder van Intertoys is het voor de overige winkels nog niet zeker of zij definitief open mogen blijven 'dat wordt de komende twee weken duidelijk.'

Zeeland heeft naast Oostburg en Sluis ook filialen in Hulst, Terneuzen , Middelburg, Vlissingen, Goes en Zierikzee. Of de winkels open mogen blijven hangt af van de huurcontracten die kunnen worden doorgezet en of een franchisenemer een filiaal wil kopen.

