Mossels en kokkels opgelet: jullie krijgen concurrentie!

Onderzoekers hebben in de Westerschelde en de Voordelta een schelpdier ontdekt dat niet eerder in Europa was gezien (foto: Brenda Walles)

"Ze leven op dezelfde plek en eten hetzelfde. De tijd zal uitwijzen wie er wint", zegt onderzoeker Johan Craeymeersch. Er zijn plekken op de wereld waar nieuwe soorten de oude hebben vervangen.

Amerikaanse strandschelp

Het schelpdier is vermoedelijk in Nederlandse wateren terecht gekomen met ballastwater van een schip. "Zo zijn we hoogstwaarschijnlijk ook aan mesheften gekomen", vertelt Craeymeersch. "Het komt regelmatig voor dat er nieuwe diersoorten worden aangetroffen. Dat de schelp zich in meerdere wateren en in zo'n hoge dichtheid heeft gevestigd is heel bijzonder."

De Mulinia Lateralis is in Zeeland aangetroffen in de Voordelta en in de Westerschelde. (foto: Omroep Zeeland)

Het tweekleppige schelpdier is in 2017 voor het eerst gespot in de Voordelta toen de jaarlijkse monsters van de bodem zijn genomen om te kijken wat er precies leeft. In 2018 werd het diertje ook in de Waddenzee en in de Westerschelde aangetroffen. De Nederlandse werktitel van het schelpdier is Amerikaanse strandschelp al is het nog niet zeker dat het dier zo blijft heten aangezien de naam in België al vergeven is aan een ander dier.