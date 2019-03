GOES bouwt aan toekomst en verlengt met negen spelers

Met andere spelers uit de huidige selectie en mogelijke versterkingen wordt nog gesproken. Topscorer Erwin Franse speelt volgend seizoen bij Hoek. Reserve-keeper Dennis Uijl vertrekt naar DOSKO.

Erwin Franse in een duel om de bal in de wedstrijd tegen Quick, die GOES met 1-2 verloor (foto: Rene van der Vliet)

GOES werd afgelopen donderdag tijdens het Zeeuws sportgala uitgeroepen tot Sportploeg van het jaar 2018. "Dat was wel weer mooi", zegt trainer Rogier Veenstra. "We hebben toen als onervaren ploeg in de Hoofdklasse mooie dingen laten zien. Ik hoop dat we dat nu weer kunnen laten zien."

Promovendus GOES staat in het debuutjaar in de Derde Divisie op de achtste plaats met dertig punten. Het verschil met plek vijftien (= nacompetitieplaats) is vier punten.

Vijf voor twaalf?

Volgens Veenstra is de huidige klassering van GOES op twee manieren uit te leggen. "Je kan zeggen nu dat het vijf voor twaalf is en dat we zondag perse van Blauw Geel'38 moeten winnen."

Veenstra kiest voor de andere, positieve benadering. "We staan nog steeds in het linkerrijtje hoor. De andere ploegen moeten ons eerst inhalen. Oké, we speelden zondag niet groots, maar we hebben amper kansen weggeven. Daarnaast hebben we een goede trainingsweek gehad."

Derde Divisie B

stand 1. Jong FC Volendam 22-45 2. TEC 22-44 3. OSS'20 23-43 8. GOES 22-30 14. Blauw Geel'38 23-27 15. HSC'21 22-26 16. OJC Rosmalen 22-21 17. Quick'20 22-20 18. HBS 22-19

GOES beschikt, op Daniel Wissel en Rick de Punder na, over een fitte selectie.

Kevin Hollander

Opvallend is dat de coaching bij GOES zondag in handen is van Kevin Hollander, die volgend seizoen trainer is bij VC Vlissingen. Hollander legt zijn examen af voor het TC1-diploma.

Ook neemt hij, met Veenstra op de achtergrond, de wedstrijdbespreking voor zijn rekening. "Kevin loopt het hele seizoen al mee bij ons en denkt precies hetzelfde over voetbal als ik. En de spelers weten precies wat ze moeten doen."