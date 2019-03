'Ook na 100 jaar vrouwenkiesrecht valt er nog veel te winnen'

Fiek Smitskamp werd in 1986 wethouder. Bij haar installatie was de tribune gevuld met rooie vrouwen. Tegenwoordig kijkt bijna niemand meer op van een vrouw in een bestuursfunctie, maar dat is niet vanzelfsprekend volgens Smitskamp. Ze wil vooral dat jonge mensen niet vergeten dat er ooit hard is gevochten voor democratie en vrouwenkiesrecht

Vrouwen in de minderheid

Smitskamp vindt het merkwaardig dat vrouwen nog steeds veruit in de minderheid zijn in de politiek. In het Zeeuwse provinciebestuur zitten bijvoorbeeld slechts negen vrouwen (Eén van de vier gedeputeerden en acht van de 39 Statenleden).

Pluspunten

Dat moet beter volgens Smitskamp, want vrouwen voegen zeker iets toe in de politiek. "Vrouwen zorgen voor nuance, voor goed overleg over wat er op de politieke agenda moet komen. En als er een besluit genomen is, zorgen ze ook voor een goede uitvoering. Vrouwen zijn vaak veel praktischer in de uitwerking van de besluiten."

Wapenfeiten Zeeuwse vrouwen in de politiek

Jaar Wie Politieke positie 1924 Emma Bergsma Eerste vrouwelijke Statenlid ca. 1925 Engelina Broecke-de Man Eerste vrouwelijke wethouder, gemeente Aardenburg 1979 Jo Niemantsverdriet-Leenheer Eerste vrouwelijke burgemeester, gemeente Westerschouwen 1982 Esther Maris-Koster Eerste vrouwelijke gedeputeerde 1990 Adri de Haan Eerste dijkgraaf van Zeeland: waterschap Schouwen-Duiveland 1995 Burgemeester en wethouders Eerste geheel vrouwelijke college van B&W, gemeente Brouwershaven 2007 Karla Peijs Eerste vrouwelijke Commissaris van de Koningin 2014 Lilian Janse Eerste vrouwelijke SGP-raadslid van Nederland

In het provinciehuis in Middelburg werd vandaag internationale vrouwendag gevierd met onder meer een debat met Zeeuwse vrouwen in de politiek en een tentoonstelling over de geschiedenis van sterke vrouwen in Zeeland. Het programma startte met de filmvertoning van Suffragettes in de filmzaal van de Provincie.

Draag een narcis

De organisatoren van die dag hebben de bezoekers gevraagd om allemaal een narcis te dragen ter ere van Emma Bergsma die in 1924 als eerste vrouw plaatsnam in de Zeeuwse Provinciale Staten. Zij schreef in 1918 het gedicht 'Narcissen', waarin zij de herrijzenis van de 'donk're bollen' tot 'juichend geel' vergeleek met de gedrevenheid en de vreugde van de Suffragettebeweging. Het gedicht werd immens populair, en regelmatig herdrukt.