'De kleine zeemeermin' nu ook in chloorwater

In het Vrijburgbad geven de badmeesters vanmiddag geen instructies over de vlinderslag of de borstcrawl, maar over hoe je je zeemeerminstaart het best kunt gebruiken tijdens het zwemmen. Kinderen hesen voor de gelegenheid dan ook een echte zeemeerminnenstaart om hun lichaam. De groep bestond vooral uit meisjes. "Dit is een droom die uitkomt", verteld één van de meisjes. "Ariël was mijn favoriete Disneyprinses, ik heb altijd al iets met water en zwemmen gehad."

Zeemeermintrend

Al eerder werden er zeemeermin-zwem-workshops gegeven op initiatief van Bewegingsplein Westduin in Kouderkerke. De trend waaide over uit Amerika, waar er zelfs kuuroorden zijn waar je de hele dag als zeemeermin kunt rondzwemmen.

Zeemeerminles (foto: OZ)

Een beetje eng

De workshop was ook voor volwassenen bedoeld, maar die komen nog niet opdagen, volgens Ingrid Jongepier van het Vrijburgbad. Ze denkt dat volwassen het toch een beetje eng vinden; zwemmen tussen kinderen met zo'n staart. "Dat is ook de reden waarom er vooral meisjes zich hebben aangemeld voor de workshop. De aanmeldingen stroomden binnen, dus we hebben nog meer workshops op de planning staan."