Doorweekte dronken mannen aangehouden voor hun eigen veiligheid

In Vlissingen werd rond 22.45 uur een 35-jarige slapende man aangehouden. Hij had geen identiteitsbewijs bij zich. Een uur later werd in Oosterland een doorweekte 18-jarige man uit Nieuwerkerk in veiligheid gebracht.

Alcoholgebruik vergroot de doorbloeding, waardoor je in koude en natte omstandigheden sneller warmte verliest. Daardoor raak je na alcoholgebruik sneller onderkoeld. Je kunt dan buiten bewustzijn raken en uiteindelijk komen te overlijden.