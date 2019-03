Bestelbus knalt tegen boom in Dreischor (foto: HV Zeeland)

De 26-jarige bestuurder raakte gewond en is in een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Een bloedtest moet uitwijzen of en hoeveel de man gedronken had.

Door de klap raakte de imperiaal bovenop de bestelbus los en vloog naar voren. De bestelbus raakte bij het ongeluk ernstig beschadigd en is meegenomen door een bergingsbedrijf.

Door de klap is de imperiaal losgeschoten (foto: HV Zeeland)