Winnend Groene Ster houdt zicht op play-offs

Groene Ster is nog volop in de race voor een plaats in de play-offs (foto: Paul ten Hacken)

Groene Ster is na de winterstop in erg goede doen. Vorige week werd voor het eerst in de clubgeschiedenis de bekerfinale bereikt en in de eredivisie is het op de ranglijst steeds dichterbij de play-off plekken gekomen. Tegen Tigers Roermond was er dan ook maar één ding dat de ploeg van trainer Samir Yaqoobi moest doen: winnen.

Abdoe Abdenbi zette Groene Ster voor de rust op een 1-0 voorsprong. Achraf Laabich en Salim Sandee scoorden in de tweede helft de andere treffers. In de slotminuut werd er nog een tegentreffer geïncasseerd, maar dat kon niet voorkomen dat Groene Ster de punten in eigen huis hield.

Stand

Groene Ster is de nummer vijf van de eredivisie en jaagt op een plek in de top-vier. Met nog vier duels te gaan heeft de ploeg nog alles in eigen hand. Volgende week is er een belangrijk duel voor de ploeg uit Vlissingen. Dan speelt het tegen nummer vier FC Marlène. Het verschil tussen beide ploegen is slechts drie punten.