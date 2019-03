Ruiten van Thoolse woning vernield en auto in brand gestoken

Ruiten van woning in Tholen vernield en auto in brand gestoken (foto: Wijkagenten Tholen en Steenbergen)

De vernielingen zijn vannacht aangericht tussen 04.45 en 04.50 uur plaats bij een huis aan de Oudelandsedijk. De wijkagent meldt op Instagram dat het vuur al snel geblust was en de inzet van de brandweer niet nodig was.

Zwartgeblakerd

Op de foto is te zien dat de auto flink is beschadigd. Er is een autoruit ingegooid en het interieur van de auto is door de brand zwartgeblakerd.

DNA

De politie heeft met behulp van een zogeheten DNA-kit sporen veiliggesteld. Deze zullen nader worden onderzocht. In de tussentijd is de politie op zoek naar mensen die iets verdachts gehoord of gezien hebben.