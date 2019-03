Meeste buitenlandse campinggasten naar de Zeeuwse campings

Kaart van Nederland met aantallen buitenlandse campinggasten per provincie (foto: CBS)

De buitenlandse toeristen waren vorig jaar op de Zeeuwse campings ook in de meerderheid. Hun aantal was licht gestegen, terwijl het aantal Nederlanders die in Zeeland vakantie kwamen vieren juist iets was afgenomen, naar 292.000 Nederlandse toeristen. Wel verbleven de Nederlandse gasten iets langer op de Zeeuwse campings dan de buitenlandse toeristen.

Als je naar andere overnachtingsvormen kijkt, zoals hotels, pensions en bed and breakfasts, dan verschuift het beeld. Bij die overnachtingsvormen waren de Nederlandse gasten met 486.000 wél in de meerderheid, tegen 452.000 buitenlandse toeristen.

Campinggasten in Vlissingen (foto: Ria Brasser)

Als je alle verschillende overnachtingsvormen bij elkaar optelt, zijn het weer de buitenlandse toeristen die in de meerderheid zijn: 1,4 miljoen tegen de 1,2 miljoen binnenlandse toeristen. Van die buitenlandse toeristen in Zeeland komt het merendeel uit Duitsland: 855.000, gevolgd door België met 428.000.

In het hele land verbleven er in 2018 in totaal 44 miljoen gasten in een logiesaccommodatie. De meesten verbleven in hotels, pensions en bed and breakfasts. Ook landelijk leverden Duitsland en België de meeste gasten, respectievelijk 5,7 miljoen en 2,4 miljoen.