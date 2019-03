Dorpshuis opknappen? Vraag Waterlandkerkje hoe dat moet

De inwoners hebben zelf het initiatief genomen voor de renovatie, omdat ze het dorpshuis belangrijk vinden voor de leefbaarheid. Het dorpshuis is volgens bestuurslid Ankie Feldbrugge het hart van het dorp. "Twee jaar geleden is de basisschool gesloten. Het dorpshuis is het enige wat mensen nog verbindt. Het is een ontmoetingsplaats en biedt onderdak aan allerlei verenigingen. Zonder dorpshuis zou de leefbaarheid nog meer verdwijnen in het dorp en dat wilden de inwoners voorkomen. Vandaar dat de inwoners de mouwen hebben opgestroopt en de uitdaging zijn aangegaan."

Verbouwing

De toiletten zijn verplaatst, er is een compleet nieuwe keuken geplaatst, de houten kozijnen en de goten zijn vervangen, het stucwerk op de gevels is vernieuwd en het hele gebouw is geschilderd. Daarnaast is het licht en geluid gerestaureerd en vernieuwd waar nodig.

Dorpshuis Waterlandkerkje (foto: Stichting Beheer Dorpshuis Waterlandje)

Voorzitter van Stichting Beheer Dorpshuis Francois de Munck: "Ik ben trots op alle vrijwilligers die het afgelopen jaar zich hebben ingezet en zo hard hebben gewerkt. Zonder hun inbreng was dit niet gelukt. En daarnaast natuurlijk ook een dikke pluim voor de gemeente en alle subsidiegevers die ervoor hebben gezorgd dat de renovatie kon plaatsvinden."

Kosten

In totaal kostte de verbouwing zo'n honderdvijftigduizend euro. De gemeente betaalde honderdduizend euro, de rest van het bedrag moesten de dorpsbewoners zelf bij elkaar zien te krijgen. Dat is uiteindelijk gelukt dankzij bijdrages van verschillende fondsen en bedrijven uit de regio.

Voorbeeld

Volgens de Munck zijn er meerdere kernen in Zeeland met een dorpshuis dat nodig gerenoveerd moet worden. "We hebben in de afgelopen drie jaar erg veel geleerd en ik denk dat de manier waarop wij dit hebben aangepakt ook in andere kernen gerealiseerd kan worden. Natuurlijk moet de gemeente dan ook mee willen werken. Maar ze mogen gerust bellen voor tips en advies, hahahaha."

Dorpshuis Waterlandkerkje feestelijk heropend