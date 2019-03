Tom Boere pakt met FC Twente de derde periodetitel (foto: Orange Pictures)

FC Twente staat al enige tijd bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie en als het daar aan het eind van het seizoen nog staat promoveert het sowieso naar het hoogste niveau, maar de club uit Enschede had nog geen periodetitel op zak. Daar kwam gisteren verandering in.

Boere begon op de bank in Oss. Na zeventig minuten kwam hij in het veld voor Jari Oosterwijk.

Rond de negentigste minuut van het duel werd het nog grimmig op het veld toen supporters van Oss de confrontatie zochten met de fans van FC Twente. Na een onderhoud van twintig minuten kon Boere alsnog het feestje van het winnen van de periodetitel vieren.

Andere Zeeuwen

Go Ahead Eagles met de Zeeuwen Istvan Bakx uit Vlissingen en Julius Bliek uit Burgh-Haamstede in de basisopstelling ging op bezoek bij FC Volendam. Sinds 2009 won de ploeg uit Deventer niet meer in de Noord-Hollandse plaats. Tot vanavond. Bruno Andrade werd matchwinner door voor het enige doelpunt te tekenen, 0-1. Go Ahead Eagles blijft de nummer twee van de ranglijst met tien punten minder dan FC Twente.