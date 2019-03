Opnieuw alarm bij Verklikkerstrand, dit keer loopt het goed af

De wandelaars werden tijdig aangesproken door de vrijwilligers van de strandreddingsbrigade, voordat het vloed werd. Daardoor konden ze op tijd de zandplaat verlaten, voordat het water te hoog kwam te staan.

De Verklikkerplaat bij Renesse die bij vloed volledig onder water komt te staan (foto: Omroep Zeeland)

De alertheid is groot sinds afgelopen week bij de Verklikkerplaat in Renesse een 45-jarige Belgische vrouw verdronk. De plaat, die makkelijk is te bereiken, komt met vloed binnen de kortste keren volledig onder water te staan. Dat gebeurde vanmiddag ook rond het middaguur.

Redders teruggeroepen

Er is ook een helikopter van de Kustwacht ingeseind, maar die hoefde niet in actie te komen. De Kustwacht heeft het ook KNRM-station van Ouddorp gealarmeerd, maar voordat de boot in het water lag werden de redders alweer teruggeroepen.

De Verklikkerplaat is in de loop der jaren richting de kust verschoven en lijkt nu vast te zitten aan het strand. Bij eb kun je via een geul makkelijk naar de plaat wandelen. Maar diezelfde geul loopt bij vloed razendsnel en met grote kracht onder water. Door die sterke stroming is het bijna onmogelijk om terug te lopen of te zwemmen. En binnen tien minuten tot een kwartier staat de hele zandplaat onder water en ben je een heel eind van het strand verwijderd.

Combinatie van drukte en hoog water

In 2016 plaatste de gemeente waarschuwingsborden op het strand. Na het incident van afgelopen week gaat de gemeente onderzoeken of er meer moet gebeuren. Ook surveilleren de vrijwilligers van de strandreddingsbrigade in de buurt als er een combinatie verwacht wordt van drukte en hoog water, zoals vandaag.

Lees ook: