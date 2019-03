Evacuatie na brand bij restaurant Zeeuwse topkok Sergio Herman

(foto: Omroep Zeeland)

Het vuur ontstond nadat een steekvlam in de afzuigkap was terechtgekomen waarna er een korte maar hevige rookontwikkeling was. Volgens personeelsleden is er grote schade in de keuken. Op beelden van de Belgische krant Het Laatste Nieuws is te zien dat de hulpdiensten met groot materieel is uitgerukt.

Sergio Herman opende, na zijn afscheid van Oud-Sluis, in maart 2014 The Jane. Het restaurant zit in een voormalig militair hospitaal in Antwerpen. In het restaurant neemt chef-kok Nick Bril de dagelijkse leiding voor zijn rekening.

Lees ook: