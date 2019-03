Vergeefse zoekactie naar drenkeling gezonken binnenvaartschip Westerschelde

Van de twee opvarenden is er één door de hulpdiensten uit het water gehaald en aan wal gebracht, van de tweede opvarende ontbrak nog ieder spoor. Daarom werd een grootscheepse zoekactie opgezet.

Helikopters

Er werd onder meer gezocht naar de vermiste opvarende met twee helikopters van de Kustwacht, een politieboot, een patrouilleschip van Rijkswaterstaat en twee reddingsboten van de KRNM. Voor de zekerheid werd er een traumahelikopter opgeroepen. Ook waren vier sleepboten van sleep- en bergingsbedrijf Multraship aanwezig.

Zoektocht naar vermiste drenkeling gezonken binnevaartschip Westerschelde (foto: HV Zeeland)

De opvarende die door de hulpdiensten aan wal is gebracht is de 39-jarige eigenaar van het schip uit Rilland. Hij vertoonde onderkoelingsverschijnselen en is met een ambulance naar het ziekenhuis in Goes gebracht. Daar is hij nagekeken en na behandeling mocht hij weer naar huis.

Buitenlandse werknemer

Het vermiste bemanningslid is volgens de politie een buitenlandse werknemer van de 39-jarige schipper. De zoekactie naar de drenkeling is stilgelegd toen het rond 19.00 uur te donker werd om nog verder te zoeken. De traumahelikopter, die de hele middag aan wal klaarstond, was al eerder vertrokken, rond 18.00 uur.

Rond 22.30 uur is een duiker van Multraship het water ingegaan om in en rondom het schip naar de vermiste opvarende te zoeken. Dat was eerder op de dag niet mogelijk door de harde stroming. Die maakte het onmogelijk om op een voor duikers veilige wijze het schip en de directe omgeving te doorzoeken.

Scheepvaartverkeer stilgelegd

Omdat het rond 22.00 uur laag water werd, was er rond dat tijdstip minder stroming en kon de duiker zijn werk doen. Omwille van de veiligheid van de duiker werd rond 21.45 uur het overige scheepvaartverkeer stilgelegd.

De duiker van Mulstraship kreeg assistentie van de KNRM reddingswerkers van de reddingboot Zeemanshoop uit Breskens. Ambulance en brandweer stonden gereed aan de kant. Om 23.36 uur meldde de veiligheidsregio dat er nog altijd in en rond het schip werd gezocht naar de man, maar rond middernacht werd gestopt met zoeken. Dat markeerde het definitieve einde van de zoekactie.

Duikers van Multraship gaan te water om te zoeken naar vermiste drenkeling op gezonken binnenvaartschip (foto: HV Zeeland)

Er waren geen gevaarlijke stoffen aan boord, het 110 meter lange en bijna 12 meter brede binnenvaartschip uit Rilland vervoerde zand en was op weg van Hansweert naar Vlissingen. Het is volledig onder water verdwenen.

Het schip ligt ter hoogte van de Europaweg Zuid bij Ritthem. Volgens de hulpdiensten ligt het op een diepte van zo'n twintig meter. Het is gezonken buiten de vaargeul en hindert daardoor het overige scheepvaartverkeer niet.

Persoonlijke eigendommen

Er spoelden vanmiddag ook onderdelen en inboedel van het schip aan in de buurt van de plek waar het schip is gezonken. Omdat het om persoonlijke eigendommen gaat van de opvarenden roept de Veiligheidsregio op om de goederen niet mee te nemen, maar naar het dichtstbijzijnde gemeentehuis te brengen. Een deel van de zeedijk werd afgesloten.

Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. Wel is volgens de veiligheidsregio duidelijk dat er geen sprake is van een aanvaring met een ander schip. De politie heeft aangekondigd onderzoek te doen naar de toedracht als de berging van het schip, onder leiding van Rijkswaterstaat, is afgerond. Het is nog onduidelijk wanneer die berging van start gaat.