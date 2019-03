Zoekactie naar drenkeling gezonken binnenvaartschip Westerschelde

Er is groot alarm geslagen vanwege een incident op de Westerschelde. Het binnenvaartschip Cardium, afkomstig uit Rilland, maakte in de monding van de Sloehaven water en is voor de kust van Borssele gezonken, ter hoogte van de kerncentrale. Van de twee bemanningsleden is er één in een reddingsboot aan wal gekomen, het tweede bemanningslid is nog vermist.