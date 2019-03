Hoek onderuit in topper tegen DVS'33

Het uitduel van Hoek tegen DVS'33 ging met 4-2 verloren. Vandaag kregen de bezoekers ook de eerste grote kans in de wedstrijd toen Olivier Pilon alleen op doelman Vin Vercouteren af ging, maar niet wist te scoren. Vercouteren maakte vandaag zijn eerste minuten van het seizoen in de goal van Hoek. Hij verving de geblesseerde Jordi de Jonghe. Even later stuitte Kyle Doesburg aan de andere kant op de doelman van DVS'33, zijn schot tot hoekschop kon verwerken.

Hoek dat in de eerste helft speelde met forse wind mee kreeg na twintig minuten spelen een goede kans via Ruben de Jager. Na een snelle counter schoot de aanvaller van Hoek net voorlangs. Daarna was er voor het doel van Hoek gevaar. Berry Powel bediende Pilon, die al 24 doelpunten maakte dit seizoen, die Vercouteren niet kon passeren. Zijn poging stuitte op de voeten van de Hoek-doelman. Twee minuten later was het wel raak voor de spits van DVS'33. Na opnieuw goed voorbereidend werk van Powel schoot Pilon de bal nu wel tegen de netten.

Jonathan Constansia stuit op de doelman van DVS'33 (foto: P. Maljaars)

Hoek kreeg het daarna lastig, want in de de eerste de beste aanval na de openingstreffer schoot Oktay Özturk kiezelhard op de lat. Vlak voor de rust kwam Jonathan Constansia nog in scoringspositie. Hij schoot echter op de DVS'33-doelman. Hoek-topscorer Doesburg kreeg na een uur spelen een uitstekende mogelijkheid op de 1-1, maar de spits die al 18 keer het net vond dit seizoen moest zijn meerdere erkennen in DVS-doelman Paul Eppink, die deze middag zijn ploeg al een paar keer goed op de been hield.

Slotfase

Hoek kreeg daarna echt het heft in handen, maar in de slotfase counterde DVS'33 naar een grotere voorsprong Pilon gleed zijn tweede van de middag binnen. Uit een hoekschop invaller Daniel Akindayini in 87e minuut nog de aansluitingstreffer binnen. In de laatste minuten kreeg Hoek nog twee kansen via Akindayini, via een verdediger net naast en een kopbal net over, maar de gelijkmaker viel niet meer.

Scoreverloop

0-1 Pilon (29)

0-2 Pilon (85)

1-2 Akindayini (87)

Opstelling Hoek

Vercouteren, Fitsch (Akindayini/79), Van Leiden, Van den Bergh, Bannani, Vandepitte, Constansia, Impens, De Jager, Doesburg, Tiebosch