Nederlaag De Meeuwen in Vlaardingen

Daan Eikenhout (foto: Omroep Zeeland)

Voor De Meeuwen stond vanmiddag een uitwedstrijd in Vlaardingen tegen Deltasport op het programma. De wedstrijd was ruim vijf minuten oud toen de thuisploeg op voorsprong kwam door Marruchen Zimmerman die de 1-0 scoorde voor Deltasport. Ruim tien minuten later was het Jordao Pattinama die de score verdubbelde voor de ploeg uit Vlaardingen. Pas in de 26e minuut kreeg De Meeuwen de eerste kans van de wedstrijd maar Menno de Nooijer zag zijn vrije trap er niet in gaan. Met de 2-0 stand gingen beide ploegen naar de kleedkamer voor de rust.



In de tweede helft was het opnieuw Jordao Pattinama die scoorde voor Deltasport. Na ruim een kwartier spelen zet hij de 3-0 stand op het bord. De Meeuwen kreeg het nog zwaarder, want ruim tien minuten voor tijd werd het ook nog 4-0 door Edinho Pattinama, de broer van Jordao. En daar bleef het bij, zodat de ploeg van trainer Daan Eikenhout in de degradatiezone blijft.



In de stand blijft De Meeuwen voorlaatste, maar ziet hekkensluiter RVVH een punt dichterbij komen.

Scoreverloop

1-0 Zimmerman (6)

2-0 Jordao Pattinama (18)

3-0 Jordao Pattinama (61)

4-0 Edinho Pattinama (79)

Opstelling De Meeuwen

Tevel, Hamelink, Lorello, Boogaard, Houterman, Van de Woestijne, Langezaal, Roelse, Pentury, Janse, De Nooijer