Kloetinge loopt averij op in titelstrijd

Can Özgan ziet een kans tegen Honselersdijk niet verzilverd worden (foto: Ron Quinten)

In natte weersomstandigheden nam Kloetinge het op tegen concurrent Honselersdijk. In het eerste kwartier van de wedstrijd viel er voor het publiek maar weinig te genieten. Dat veranderde snel nadat Mitchell Braafhart redding moest brengen bij een gevaarlijk schot voor Youri Riepe. De speler van Honselersdijk kreeg meteen nog een tweede mogelijkheid, maar schoot hierbij tegen een medespeler aan. Ook Kloetinge werd gevaarlijk via Can Özgan, maar zijn poging belandde op de onderkant van de lat. De Bevelanders kwamen meer en meer in de wedstrijd, maar het was de thuisploeg die op voorsprong kwam door een doelpunt van Joey Valstar vlak voor rust.



Na de pauze kreeg Kloetinge legio kansen op de gelijkmaker. Met name Guus de Leeuw was een plaag voor de defensie van de Zuid-Hollanders. Eerst ging De Leeuw alleen op de keeper af, waarna hij de bal op het laatste moment afleverde bij Xander van der Poel. Die laatste kon er vervolgens geen gevaar meer mee stichten. Even later was De Leeuw opnieuw dichtbij een treffer, maar deze keer redde Honselersdijk-keeper Boy Zuijderwijk op het schot van de middenvelder. De ploeg van Marcel Lourens gaf echter niet op en kwam twintig minuten voor tijd op gelijke hoogte. Jeroen de Jonge was het meest attent bij een vrije trap van Ramon Janson en prikte zo de 1-1 binnen.



Kloetinge probeerde met een slotoffensief de winnende treffer te maken. Roy Mulder schoot hard op doel, maar Zuijderwijk bleek opnieuw een sta-in-de-weg. Aan de andere kant was Nigel Hendriks gevaarlijk. Nando Pijnenburg, die na een uur spelen noodgedwongen Mitchell Braafhart verving, wist het schot echter te pareren. Omdat beide ploegen niet meer tot scoren wisten te komen, bleef het uiteindelijk bij een 1-1 eindstand.



Ondanks de remise tegen Honselersdijk stijgt Kloetinge wel een plek ten koste van SHO, dat verloor van Heinenoord.

Bekijk hier later de beelden terug van de wedstrijd

Scoreverloop

1-0 Valstar (41)

1-1 De Jonge (69)

Opstelling

Braafhart (Pijnenburg/59), Wuyts, Jaap Esser, De Jonge, Jansen, De Leeuw (Van Tiggele/55), Van den Dries, Mulder, Van der Poel (Van Vossen/67), Özgan, Janson