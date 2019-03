Uitslagen amateurvoetbal 9 maart

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Derde Divisie

Hoek verliest in eigen huis van DVS'33.

Stand Derde Divisie

Hoek ziet zich gepasseerd worden door DVS'33 en daardoor zakken de Zeeuws-Vlamingen naar de vierde plaats.

1e klasse B

Kloetinge is ondanks het gelijke spel in en tegen Honselersdijk toch een plaats gestegen en staat nu op de tweede plaats. De Meeuwen staat voorlaatste.

2e klasse E

Een verrassende nederlaag voor Oostkapelle, dat thuis verliest van laagvlieger Krabbendijke. Terneuzense Boys profiteert door winst in Numansdorp. De Zeeuws-Vlamingen hebben nu de minste verliespunten van alle ploegen in deze klasse.

3e klasse A

De topper tussen Walcheren en Luctor Heinkenszand is gewonnen door de Bevelandse formatie, die daarmee ook qua verliespunten nu koploper zijn. Bij De Noormannen zette de 15-jarige Damian Cijsouw zijn ploeg op een 1-0 voorsprong, door een corner rechtstreeks in het doel te schieten, toch verloor zijn ploeg met 1-2.

3e klasse B

ZSC'62 wint en doet goede zaken onderin de rangschikking. WHS verliest maar blijft de beste Zeeuwse club in de 3e klasse B.

4e klasse A

De spanning is weer terug bovenin de 4e klasse A. Koploper Lewedorpse Boys wist niet te winnen in de derby tegen Patrijzen, terwijl de nummers twee, drie en vier dat allemaal wel deden.

4e klasse B

De vraag is niet of Duiveland kampioen wordt, maar wanneer. De ploeg van trainer Rohan de Geus wint de derby bij hekkensluiter Brouwershaven met maar liefst 0-12. Ook De Westhoek blijft goed meedoen in de strijd om de tweede plaats.

1e klasse A Vrouwen

De dames van IJzendijke hadden een mooie middag. De Zeeuws-Vlaamsen versloegen het tweede van RVVH en rukken daarmee op naar de zesde plaats.

2e klasse B Vrouwen

Sparta/JVOZ wint met een kleine marge, maar blijft koploper in de 2e klasse B.

3e klasse C Vrouwen

FC Dauwendaele is de koppositie kwijt door puntenverlies in Rotterdam. DKS'17 wint als enige Zeeuwse ploeg en draait mee in de subtop. De wedstrijd tussen Oranje-Wit en Papendrecht werd bij een 1-0 stand in de 38e minuut definitief gestaakt wegens onweer.

