Tim van den Broeke na overleg uitgeroepen tot winnaar bij de Pannenkoekenloop

Bij de Pannenkoekenloop in Westenschouwen kwamen er vanmiddag twee heren in dezelfde tijd over de streep. De Vlissingse atleten Tim van den Broeke en Tim Pleijte kwamen in een tijd van 56.38' gelijktijdig over de finish na een afstand van vijftien kilometer. De wedstrijdleiding besliste later dat Van den Broeke deze editie van de loop won. Het brons was weggelegd voor Yunis Stitan uit Dreischor. Bij de dames ging Frédérique Burkin met de winst aan de haal.