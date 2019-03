Minister voert campagne op veerboot en krijgt Zeeuwse verrassing

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat deed zaterdagmiddag een retourtje met de Westerschelde Ferry om campagne te voeren voor haar partij de VVD. Tijdens de tocht sprak ze met de Zeeuwse lijsttrekker Kees Bierens over bereikbaarheid en infrastructuur in onze provincie.

Belangrijk verkiezingsthema

Naar eigen zeggen is bereikbaarheid voor de Zeeuwse VVD een belangrijk thema deze verkiezingen. "We vinden het van groot belang dat mensen in onze provincie snel van A naar B kunnen. Het behoud van een volwaardig fietsvoetveer tussen Breskens en Vlissingen is noodzakelijk voor het woon- en werkverkeer, onderwijs en toerisme", aldus lijsttrekker Bierens.

Ook voor de minister is de veerverbinding belangrijk: "Omdat het een hele duidelijke afspraak is uit het verleden. We hebben wel de tunnel, maar er moet hier voor fietsers en voetgangers altijd een verbinding blijven."

Politici in het OV Statenlid Ralph van Hertum (PvdA) maakte afgelopen dinsdag een bustour door heel Zeeland. Hij ging in gesprek met passagiers en chauffeurs en wilde met zijn actie aandacht vragen voor het OV.

Woensdag ging een delegatie van het Zeeuwse CDA naar Gent. Een deel reisde met het openbaar vervoer, waaronder gedeputeerde Jo-Annes de Bat, en campagneleider Jaap Scheele ging op de fiets. De partij wilde zo laten zien dat je met de fiets sneller bent dan met het OV en hiermee aandacht te vragen voor wat beter kan.

Gedeputeerde Harry van der Maas (SGP) reisde donderdag met bus en trein van Aagtekerke naar Utrecht. Een reis die volgens hem veel te lang duurt, hij pleit voor een snellere verbinding met de Randstad.

Verrassing uit Westerschelde

De Westerschelde had nog een leuke verrassing in petto voor de minister. Toen ze in Breskens de veerboot even verliet, lag op een strandje vlak naast veerterminal een zeehond. Het dier kreeg volop de aandacht van het VVD-gezelschap.

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Zeehond op het strandje naast de veerterminal in Breskens (foto: Omroep Zeeland)

