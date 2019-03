Man gewond bij steekpartij in Vlissingen

Steekincident Paulus Potterlaan Vlissingen (foto: HV Zeeland)

Bij de politie kwam rond 07.40 uur de melding binnen dat in een woning aan de Paulus Potterlaan iemand gewond was geraakt. Er zijn twee ambulanceteams, meerdere politieagenten en een traumahelikopter gealarmeerd. De helikopter is niet meer te plaatse geweest.



Het mannelijke slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er zou nog niemand zijn aangehouden. Het is onbekend waar en hoe het is gebeurd.