LIVE: Zware storm zorgt in Zeeland voor schade en overlast

Boom in Kattendijke omgewaaid (foto: Kees Verweel)

Het KNMI had eerder al code geel afgegeven. De meteorologische dienst waarschuwde voor windstoten tot 120 kilometer per uur. De hardste windstoot tot nu toe, van 121 kilometer per uur, werd gemeten in Vlissingen.

Afgesloten

De Oosterscheldekering was vanwege die harde windstoten uit voorzorg in beide richtingen afgesloten voor het verkeer, van 13.30 uur tot 15.30 uur. De Zeelandbrug was zolang verboden terrein voor vrachtverkeer en auto's met aanhangers. Die werden aangeraden om te rijden via Bergen op Zoom.

Naast Zeeland geldt de waarschuwing van het KNMI ook voor de provincies Zuid-Holland, Brabant en Limburg. In die regio's is vandaag kans op zeer zware windstoten van 100 tot 110 kilometer per uur.

De carnavalsoptocht in Ossenisse, traditioneel de laatste in Zeeland een week na carnaval, is afgelast in verband met de storm. Ook de Koningin Wilhelmina wandel- en fietstocht in Eede gaat niet door. Ook de open dag van paintballvereniging Zeeland in Goes is afgelast. Het wielerevenement CyclÉmotion in Heinkenszand gaat vanochtend wel door.

Kans op schade en letsel

De waarschuwingscode oranje betekent volgens het KNMI: "Wees voorbereid. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast." Daarbij kun je denken aan afwaaiende dakpannen, omwaaiende bomen en vallende takken. Het weerinstituut verwacht dat de wind vanavond weer afneemt.

Storm op het Zeeuwse strand (foto: Rianne Lous)

Het is de eerste officiële storm sinds 24 januari vorig jaar, daarvoor moet het minimaal windkracht 9 zijn. De afgelopen stormloze periode van dertien maanden is de langste sinds 2003.

Wind net onder stormkracht 9

Eind januari werd ook al gewaarschuwd voor een mogelijke storm. Toen bleef de wind net onder stormkracht 9, waardoor het officieel geen storm genoemd mocht worden. Hetzelfde geldt voor de bijna-storm van begin januari.

