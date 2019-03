Storm op komst, KNMI geeft code oranje af in

Storm op het Zeeuwse strand (foto: Rianne Lous)

De waarschuwing geldt voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Brabant en Limburg. In die regio's is vandaag kans op zeer zware windstoten van 100 tot 110 kilometer per uur. Langs de zuidwestkust kunnen windstoten voorkomen van 120 kilometer per uur. Ook Meteoconsult spreekt van een mogelijke westerstorm. De weerdienst voorspelt veel wind in combinatie met enkele buien met hagel en kans op onweer. Het wordt 10 of 11 graden en de windkracht loopt op tot 9 Beaufort.

Kans op schade en letsel

Code oranje betekent volgens het weerinstituut: ,,Wees voorbereid. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast.'' Dit kan heel lokaal zijn.

Het KNMI verwacht dat de wind in het zuiden in de avond weer afneemt.