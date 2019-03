Voorlopig geen vervolg van zoektocht naar lichaam vermiste drenkeling

Duikers van Multraship gaan te water om te zoeken naar vermiste drenkeling op gezonken binnenvaartschip (foto: HV Zeeland)

"De duikers moeten hun werk wel veilig kunnen doen", legt Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat uit. "We zullen vandaag de omstandigheden in de gaten houden en als het veilig kan, gaat een duiker het water in, maar ik acht de kans dat dat gebeurt niet zo groot."

Niet gevonden

Gisteren werd naar hem gezocht met twee helikopters van de Kustwacht, een politieboot, een patrouilleschip van Rijkswaterstaat en twee reddingsboten van de KRNM. 's Avonds laat ging een duiker van sleep- en bergingsbedrijf Multraship het water in om in en rondom het schip te zoeken. Ook daarbij werd het vermiste bemanningslid niet gevonden.

Het gezonken schip is een binnenvaartschip uit Rilland. De 39-jarige eigenaar van het schip is door de hulpdiensten uit het water gehaald. Hij is nagekeken in het ziekenhuis en zit sinds gisteravond weer thuis.

Stoffelijk overschot

De vermiste opvarende is een buitenlands bemanningslid. Volgens De Feijter gaan de hulpdiensten er inmiddels niet meer van uit dat de vermiste opvarende nog in leven is. Desondanks willen Rijkswaterstaat en de duikers van Multraship proberen om zijn stoffelijk overschot te vinden, zodat het geborgen kan worden en overgedragen aan de familie.

De berging van het schip zal nog wel even op zich laten wachten, denkt hij. "Het ligt niet in de vaargeul en hindert de scheepvaart niet, dus is het aan de eigenaar en verzekeraar om een berger te kiezen en een plan voor de berging op te stellen. En dat kan nog wel even duren. Ik verwacht op zijn vroegst in de loop van komende week daar iets over te kunnen melden."

