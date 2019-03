De strijd om de Zeeuwse kiezer loopt op, PvdA-camper beplakt met PVV-flyers

De camper van de PvdA beplakt met PVV-flyers (foto: Cees Liefting)

Al tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar liep het vooral in Terneuzen uit de hand. Posters van verschillende partijen verdwenen toen van de verkiezingsborden. Maar ook de afgelopen weken werden al posters overgeplakt of verwijderd van de borden in Terneuzen.

Dit weekend plaatste de Terneuzense fractievoorzitter Cees Liefting een bericht op Facebook waarin foto's te zien zijn van zijn campagnecamper die beplakt is met flyers van de PVV.

Liefting laat weten extra teleurgesteld te zijn omdat hij vlak voor het incident in de stad ook flyerende PVV'ers tegenkwam. Hij zou ze de hand geschud hebben en succes hebben gewenst. "Toen ik even weggeweest was en terugkwam bij de camper bij winkelcentrum Kennedylaan-West vond ik het wel heel vervelend om te zien."

Geschrokken

De Zeeuwse lijsttrekker van de PVV Peter van Dijk reageert geschrokken en neemt afstand van het incident. "Als dit inderdaad met flyers van ons is gebeurd, vind ik dat heel vervelend."

Hij bevestigt dat er gisteren een team van de PVV aan het flyeren was in Terneuzen maar zij hebben hier volgens hem niks mee te maken. Ze voerden campagne met een tuktuk en het is volgens Van Dijk mogelijk dat mensen flyers gestolen hebben uit een doos die in het wagentje stond.

Iedereen doet het

PVV'er Van Dijk wil wel benadrukken dat 'iedereen het doet', volgens hem heeft de PvdA ook in heel Zeeuws-Vlaanderen posters van de PVV overgeplakt. Verder zouden op Noord-Beveland posters van de PVV van de borden verdwenen zijn. "Het overkomt ons ook. Dus ik vind het een beetje veel ophef als er een paar flyers op een auto geplakt zijn, als de banden er afgehaald zijn is het een ander verhaal."

Dat is PvdA'er Liefting niet met hem eens. De flyers zijn onder andere over zijn gezicht geplakt. Liefting: "Dat je politiek van elkaar verschilt is al lastig en om het dan ook nog persoonlijk te maken... Als ze aan je auto komen, dan komen ze aan jou."

