Invaller Nguyen schiet GOES naar zege op Blauw Geel'38

Het is GOES in de slotfase gelukt om toch drie punten op het eigen sportpark te houden. In de wedstrijd tegen Blauw Geel'38 boog de ploeg van trainer Rogier Veenstra in de laatste minuten een 0-1 achterstand om in een 2-1 overwinning. Daardoor verstevigt GOES hun plek in de middenmoot van de Derde Divisie B.