Delta Sport/EOC in degradatienood na nieuwe nederlaag

Trainer John Jansen van Delta Sport/EOC (foto: Omroep Zeeland)

Delta Sport/EOC heeft handhaving nog wel in eigen hand. In het resterende programma komt de ploeg nog uit tegen de beide concurrenten in de degradatiestrijd, waardoor de opdracht voor de ploeg van trainer John Jansen eenvoudig lijkt: bij drie maal winst is de ploeg verzekerd van handhaving in de tweede divisie.