Vlissingen verliest in de slotfase van koploper Baronie

Vlissingen-aanvoerder Josimar Pattinama zag zijn ploeg niet tot scoren komen (foto: Paul ten Hacken)

Spelbeeld

Onder zeer winderige omstandigheden had de thuisploeg in het eerste bedrijf het betere van het spel. Vlissingen werd terug gedrongen en moest vooral tegen houden. De Brabanders kregen via Jorik Mijnhijmer en Moustafa Mohammad een aantal goede mogelijkheden om de score te openen, maar tot doelpunten leidde het niet. In de tweede helft bleef de koploper de betere partij en gokte Vlissingen op de counter. Mohammad kreeg de beste kans namens de thuisploeg, maar zijn inzet werd van de doellijn gehaald. Het duel leek op een gelijkspel af te stevenen, maar in de slotfase ging het alsnog mis voor de bezoekers. Ex-Kloetinge speler Aart Veldhof haalde verwoestend uit en zorgde voor de voorsprong. In de absolute slotfase besliste Moustafa Mohammad het duel en bepaalde daarmee de eindstand op 2-0.

Ranglijst

Vlissingen blijft door dit resultaat op de voorlaatste plaats staan. De voorsprong op hekkensluiter De Meern blijft één punt. De achterstand op de veilige plaatsen bedraagt acht punten.

Scoreverloop

1-0 Veldhof (82)

2-0 Mohammad (88)

Opstelling Vlissingen

Ben Sellam, Milton Roemeratoe, Krezo, Braafhart, Tukker, Gooding, Martien (Weeda/72), Renzo Roemeratoe, Bousantouh (Goossens/81), Abdenbi, Pattinama