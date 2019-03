Van boerin tot burgemeester, meiden vragen vrouwelijke rolmodellen hemd van het lijf

Tijdens het evenement Meidendromen mochten meisjes uit de bovenbouw van de basisschool vrouwen het hemd van het lijf vragen over hun bijzondere beroep. Het doel van de bijeenkomst is om jonge meiden te laten zien dat vrouwen in alle sectoren kunnen werken en dat je als jonge vrouw veel mogelijkheden hebt.

Aanwezige rolmodellen waren onder andere burgemeester Letty Demmers van Noord-Beveland en presentatrice Mirjam van Wouwe van Omroep Zeeland. Maar het meeste indruk op de meiden maakte Hanneke die werkzaam is in de gevangenis in Middelburg. De bijeenkomst is georganiseerd door de lokale afdeling van D66.