Uitslagen amateurvoetbal 10 maart

De wind domineerde het amateurvoetbal deze zondag. Dat leverde veel afgelastingen op, en hier en daar een kolderieke situatie. GOES trok zich weinig van de weersomstandigheden en won de thuiswedstrijd tegen Blauw Geel'38 met 2-1. Ook VC Vlissingen kwam in actie, maar die ploeg kon op bezoek bij koploper Baronie niet stunten. Vlissingen verloor met 2-0 en blijft in degradatienood.