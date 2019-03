Bridge voor ouwe lullen? Bij de gouden Zierikzeese bridgeclub weten ze wel beter

De Zierikzeese bridgeclub speelt elke dinsdagavond en woensdagmiddag. Die middag is erbij gekomen voor de mensen die na de cursus wilden doorspelen. Dat waren er zo'n veertig. "Maar het is op woensdag zo gezellig dat zo'n twintig mensen van de dinsdagavond ook komen", zegt Van Teylingen.

Een verslavend spel

Dat het ledenaantal is toegenomen komt dus voornamelijk door de cursussen. Die worden gegeven door Cor Blonk. Vorig jaar was hij Nederlands Kampioen en hij bridget al bijna veertig jaar. "Als je eenmaal aan het spel begint, is het verslavend. Dat zeg ik de mensen ook altijd. We doen theorie en praktijk, want door te doen leer je het het snelst." Komend jaar gaat Blonk opnieuw cursussen geven, in de hoop dat er nog meer leden bij komen.

Ouwe lullenimago

Bridgeclubs hebben wat ze zelf een 'ouwe lullenimago' noemen. "Dat is iets waar we graag vanaf willen. Het spel wordt inderdaad veel gespeeld door oudere mensen, maar dat betekent niet dat jongeren niet welkom zijn. Graag zelfs. Met die cursussen hopen we ook weer meer nieuwe, jonge leden aan te trekken", zegt voorzitter Daan van Zwol. Maar eerst is er tijd voor een feestje. Het jubileum wordt gevierd op 16 maart in de Nieuwe Kerk in Zierikzee.