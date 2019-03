Op kraamvisite bij de lammetjes in Kwadendamme

Je zou het misschien niet zeggen met dit stormachtige weer, maar het is bijna voorjaar en dat betekent dat er allerlei jonge dieren geboren worden, zoals deze lammetjes! Daarom werd gisteren in de Geitenkaasboerderij Pollehof in Kwadendamme een lammetjesdag gehouden. Een flesje geven, gezellig op schoot: het is net een kraamvisite, maar dan met pasgeboren geitjes.