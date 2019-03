Koelkasten en kunstgebitten, langs de Schelde ligt een hoop rommel

(foto: Omroep Zeeland)

Een van de zes locaties waar opgeruimd werd is het natuurgebied Zuidgors tussen Ellewoutsdijk en Baarland. Deze plek wordt de komende maanden door duizenden vogels als kraamkamer gebruikt en moet dus schoon zijn.

Honderden kilo's troep

Toch spoelt er jaarlijks honderden kilo's troep aan, dus gingen tien vrijwilligers hier aan de slag. Ze vinden de gekste dingen zoals kerstballen en lego-poppetjes, maar vooral heel veel plastic.

"Op de Westerschelde varen allerlei soorten schepen voorbij", legt Jacob Riepe van Natuurmonumenten uit. "Van pleziervaart tot beroepsvaarders en daar waait van alles af: touwen, plastic, aan flesjes, et cetera. En pleziervaarders zijn ook niet altijd even zorgvuldig met hun spullen als ze een drankje gedaan hebben. En dat vinden we hier terug."

Gemeen spul

Een van de vrijwilligers haalt een groot stuk piepschuim tevoorschijn, om dit te illustreren. "Dat is echt gemeen spul, voor de vogels", zegt hij. "Als dat gaat verpulveren tot kleine stukjes eten ze dat allemaal op. En dat kan niet goed zijn voor die dieren."

Niet allen bij de Zuidgors, maar ook op allerlei andere plekken in Zeeland gingen vrijwilligers aan de slag om vogels een iets schoner broedplekje te geven.