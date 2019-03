'Schaduw van windmolens slecht voor tomaten'

Om aan klimaatdoelstellingen te voldoen, wil de provincie op verschillende plekken in de Kanaalzone windturbines neerzetten. Ook op de Axelse Vlakte bij Westdorpe. In eerste instantie was het de bedoeling om zes molens naast de kassen neer te zetten. Maar uit onderzoek blijkt dat er slechts ruimte is voor twee exemplaren.

En dat zijn er twee te veel, vindt Ruud van Leest. Hij is voorzitter van de pas opgerichte Stichting Glastuinbouw Terneuzen. Een stichting waar alle zes de tuinders bij zijn aangesloten, om zo beter de belangen van de glastuinbouw op de Axelse Vlakte te behartigen. "Met zes staan we sterker om ons te verzetten tegen de mogelijke komst van deze turbines. Voor de glastuinders die hier miljoenen hebben geïnvesteerd kan die flinke gevolgen hebben."

Slagschaduw

Zo vreest tomatenteler Sjoerd van Adrichem voor slagschaduw van de wieken. "Het is heel vervelend voor ons personeel om constant een schaduw van een wiek voorbij te zien komen. Bovendien hebben we er alles aangedaan om zoveel mogelijk zon binnen te krijgen voor de gewassen, de slagschaduw zal de productie van de tomaten tegenhouden."

De telers schreven eerder al een gezamenlijke brief, waarin ook de angst voor vogelsterfte aan de orde kwam.

Gemiddeld zouden per windturbine 20 vogels per jaar de dood vinden, onmiddellijk door de wieken of verderop bij verwondingen. Dat zijn bij 7 windturbines gemiddeld 140 vogels per jaar. Een vogel als een gans richt grote schade aan als deze met hoge snelheid door het glas gaat. De gevolgen zijn veel groter dan de dood van de gans alleen: a. het veiligheidsrisico voor het personeel bij glasschade; b. indien er een ruit uitgaat als gevolg van een vallende gans, zal bij regen ook al het water van de volledige lengte van een hele kap op die plaats naar binnen komen, waardoor er veel planten waardeloos worden; c. een groot stuk zal onbruikbaar zijn in de kas waarbij de natuurlijke balans opnieuw onder druk staat.

De brief is meegenomen in een onderzoek van energiebedrijf Eneco en windcoöperatie Zeeuwind naar de komst van windmolens naar de Kanaalzone. De conclusie? Er kunnen maximaal acht grote turbines worden gebouwd, waarvan twee op de Axelse Vlakte.

Politiek

Vandaag gaat een aantal glastuinders met de Terneuzense politiek om tafel. Op woensdag wordt het onderzoek naar de windmolens behandeld in een commissievergadering.