Het is onderzocht: dit is het Zeelandgevoel

Aan het onderzoek namen 1.328 Zeeuwen deel, maar dezelfde vragen werden ook in andere provincies gesteld. Vooral bij de vraag: "Op welke persoon in jouw provincie ben jij het trotst?" springen de Zeeuwen er het duidelijkst uit. Bijna 45 procent van alle respondenten noemt Michiel de Ruyter. In geen andere provincie hebben de inwoners een eigen beroemdheid die zo hoog scoort.

De grootste concurrenten komen uit Friesland (Grutte Pier), Overijssel (Herman Finkers) en Noord-Brabant (Guus Meeuwis) die met ieder 36 procent aanhang op de tweede plaats in ons land staan. Opvallend is ook dat de Zeeuwen ook (bijna) niemand anders naast De Ruyter dulden. Want Annie M.G. Schmidt komt met twee procent in Zeeland op de tweede, bijna niet meer zichtbare plaats.

Zeeuwse trots

Niet langer meer is het 'Zeeuwse gevoel' een vaag begrip, iets met mosselen, bolussen, ringrijden en wat andere clichés. Sinds vandaag weten we precies wat bij de Zeeuwen leeft als Zeeuws: de wijde zee, het schone strand en de hoge duinen staan bij ons als drie-eenheid op de eerste plaats. Daarvan zeggen de respondenten: dat zijn de dingen zijn waar we trots op zijn.

Onderstaand de Top 8 van onze provinciegenoten.

Je moet de vraag stellen of Zeeuwen écht veel anders zijn dan andere Nederlanders. Zee, strand en duinen staan namelijk ook in Zuid- en Noord-Holland op de eerste plaats. En Zeelandgevoel nummer twee, 'Nuchterheid' is helemaal een opvatting die wij met zo'n beetje alle andere provincies moeten delen, vooral met die in het noorden. Groningers noemen het hun allerbeste kwaliteit. Maar zelfs Limburgers zijn nog trots op hun nuchterheid als ze het over zichzelf hebben. Is die nuchterheid dan nog typisch Zeeuws?

Luctor et emergo

Gelukkig hebben we de Deltawerken en Luctor et emergo die wel (bijna) helemaal typisch Zeeuws genoemd mogen worden en die ook hoog in de Top 8 staan.

De Zeeuwse taele ('de mooiste van allemaele') komt bij ons niet hoger dan de achtste plaats en wordt maar door tien procent van de mensen genoemd. Niet echt om over naar huis te schrijven, als je ziet dat de Friezen hun taal op de eerste plaats zetten met 59 procent. Toekomst is er kennelijk nog wel voor de Zeeuwse dialecten. Want onder de jongeren (18 tot en met 24 jaar) scoort het Zeeuws als iets om trots op te zijn veel hoger dan onder de wat oudere mensen.

Humor

Overijssel loopt weg met Herman Finkers, Limburgers houden nog steeds van hun Toon Hermans, blijkt uit dit onderzoek maar hebben de Zeeuwen wat met humor? Nauwelijks. De liedjes van Annie M.G. Schmidt zijn leuk, maar wordt Dikkertje Dap als Zeeuw gezien?

Vermoedelijk niet. Want de grote Annie M.G.Schmidt wordt maar door twee procent van de Zeeuwen genoemd als persoon om trots op te zijn. En humor zelf staat met één procent nog lager op onze eigen ranglijst. In Noord-Brabant is dat vijf keer zoveel.

Chauvinisme

Hoever gaat het chauvinisme van de Zeeuwen? Toch niet zóver. Enkele aparte vragen zoomden in op dat gevoel van de respondenten. In alle provincies is de vraag gesteld: waarmee voelt u zich meer verbonden: uw eigen woonplaats, regio, provincie, Nederland of Europa?

De Friezen, de Groningen en de Limburgers gaan dan tamelijk ver in hun provinciegevoel. Daar wonen veel mensen die een grotere band met hun eigen provincie voelen dan met iets anders. Aan de andere kant van het spectrum staat Flevoland. De Flevolanders voelen zich bovenal Nederlanders en hebben nauwelijks een band met hun provincie. De Zeeuwen staan daar zo'n beetje tussenin. Weliswaar zijn ze sterk verbonden met hun provincie (51 procent zegt dat), maar meer Zeeuwen (53 procent) hebben een sterke binding met Nederland als geheel.