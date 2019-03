Zeeland Wordt Wakker: stormoverlast, Zeelandgevoel en slagschauw

Boom in Kattendijke omgewaaid (foto: Kees Verweel)

Storm

Honderden meldingen kwamen dit weekend binnen over omgewaaide bomen, afgewaaide dakdelen en andere overlast die werd veroorzaakt door de storm.

Lees ook:

Michiel de Ruyter in Vlissingen (foto: Tanja Eenennaam)

Ons Zeeuwen

Het 'Zeelandgevoel' is niet langer meer een vaag VVV-begrip. Het zal voortaan heel concreet aanwijsbaar zijn. Want Omroep Zeeland publiceert vandaag het grote regiogevoel-onderzoek.

Kassen op de Axelse Vlakte bij Westdorpe (foto: OZ)

Slagschauw

Alle zes glastuinbouwbedrijven op de Axelse Vlakte bij Westdorpe hebben de handen ineen geslagen om te strijden tegen de mogelijke komst van twee windturbines.

Lees ook:

De camper van de PvdA beplakt met PVV-flyers (foto: Cees Liefting)

Beplakt

De verkiezingscamper van de Terneuzense PvdA is beplakt met flyers van de PVV. Het is de zoveelste gebeurtenis in de soap waarbij partijen elkaars verkiezingsposters beplakken, bekladden of weghalen.

Lees ook:

Waterig zonnetje op strand van Westkapelle (foto: Lianne Provoost)

Weer op maandag

Er vallen enkele buien, soms met hagel of natte sneeuw, maar de zon komt er ook nu en dan door. Er waait een vrij krachtige tot harde, soms stormachtige noordwestenwind en het wordt 8 graden.





Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.