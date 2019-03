Meer gemeenten met verbod op het oplaten van ballonnen

Gemeenten met ballonverbod (foto: Stichting De Noordzee)

De Noordzee stelt dat ballonnen erg slecht zijn voor het milieu. Zeezoogdieren, vogels en vissen zien ballonrestjes aan voor voedsel. Ook raken zij verstrikt in ballonlinten. Bij strandinspecties worden gemiddeld twaalf resten van ballonnen per 100 meter strand gevonden.

Bellenblazen en vliegeren

In de aanloop naar Koningsdag voert de stichting de actie 'Help mee: geen ballon meer in de Noordzee'. Gemeenten die nog geen beleid hiervoor hebben ontwikkeld worden opgeroepen om een verbod in te stellen. Volgens De Noordzee is bellenblazen of vliegeren minstens net zo feestelijk als het oplaten van ballonnen.