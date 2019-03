Joost de Lange Band legt de lat hoog

Albumcover Lonesome Wolf (foto: Peter Kortleve (Shortlife Graphic Design))

De Joost de Lange Band bestaat uit Joost de Lange (zang/gitaar), en de Belgen Ramses Donvil (drums) en Mitchell Goor (bas). In deze bezetting maakt het trio sinds 2015 muziek in het genre classic rock. Afgelopen najaar doken ze de studio in om hun vijfde studioalbum op te nemen. De plaat is opgenomen in Zwolle en gemixt in New York.

Joost: "Alles was er op gericht om er een kwaliteitsalbum van te maken. Door samen te werken met gerenommeerde namen voor het studiowerk en de vormgeving, lag de lat hoog. Het resultaat is er naar, er ligt een geweldig album!"

De band presenteert het album met een releasetour. Vanaf 23 maart staan er diverse optreden gepland in Nederland, België en Duitsland.

Met de Zeeuwse rockband Yes You Did bracht Joost de Lange vijf albums uit en won hij in 2004 de Zeeuwse popprijs. Met zijn eigen Joost de Lange Band trad hij op in binnen- en buitenland. Twee jaar geleden verscheen de cd Live in Antwerp.