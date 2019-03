Recordjaar door warm weer en een nummer één-hit

Zomer in oktober, genieten in Zoutelande. (foto: Ria Brasser)

Uit de voorlopige jaarcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal verblijfsgasten in heel Nederland fors is toegenomen. Zeeland profiteerde mee: in 2018 werden 10,5 overnachtingen doorgebracht in de provincie, 4,5 procent meer dan in 2017.

Zoutelande-effect

De invloed van de grote hit van Bløf wordt het Zoutelande-effect genoemd. Volgens de toeristische instanties is het duidelijk zichtbaar in de cijfers. Het aantal overnachtingen van Belgische gasten nam fors toe. Zeeland is nu de populairste provincie voor onze zuiderburen, in 2017 moest de provincie het nog doen met een vijfde plaats op de ranglijst.

In Nederland was amper iets van het Zoutelande-effect te merken. Er kwamen wel iets meer Nederlanders (3 procent) naar Zeeland, maar die bleven korter dan voorheen.

Duitsers

Het aantal Duitse toeristen is in 2018 opnieuw toegenomen. In 2018 waren het er meer dan vier miljoen.