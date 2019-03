Vlissinger betrapt met vals geld

Vals biljet van 50 euro wordt tegen het licht gehouden - archieffoto (foto: OZ)

Bij een tankstation aan de Sloeweg in Vlissingen haalde de man het valse biljet te voorschijn. De medewerkers van het tankstation hadden op tijd in de gaten dat het geen echt geld was en waarschuwden de politie.

De Vlissinger heeft de afgelopen nacht door moeten brengen in een politiecel.