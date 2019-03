ZLM druk met honderden meldingen stormschade

Aannemers aan de slag (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de ZLM gaat het hoofdzakelijk over dakpannen en zonnepanelen die van daken zijn gewaaid. Maar er zijn ook heel wat bomen omgewaaid, schuttingen beschadigd en bitumen daken losgeraakt. De verwachting is dat in de loop van de komende dagen nog veel meer meldingen binnen zullen komen.

De laatste grote storm van 18 januari vorig jaar leverde ruim 4.000 meldingen op met een schadebedrag van 2,8 miljoen euro. De ZLM verwacht dat het dit keer minder is.

ITEM Stormschade ZLM